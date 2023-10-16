Ферстаппен: Надеюсь, что президент Феррари позвонит мне

Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен рассказал, что хотел бы иметь в своём гараже болид легендарного гонщика Формулы-1 Михаэля Шумахера "Феррари" F2004.

"Хотел бы иметь в своём гараже все машины "Ред Булл", на которых я выиграл титулы чемпиона мира в Формуле-1. И ещё "Феррари" F2004 Михаэля Шумахера. Это невероятная машина. Но я не знаю, как бы её приобрести.

Пусть это будет обращением к Джону Элканну. Я надеюсь, что он прочитает это интервью и, возможно, позвонит мне", — приводит слова Ферстаппена PlanetF1 со ссылкой на Gazzetta dello Sport.