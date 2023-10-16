  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Ферстаппен: Надеюсь, что президент Феррари позвонит мне
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ферстаппен: Надеюсь, что президент Феррари позвонит мне

Автоспорт
(1 голосов)

Макс хотел бы приобрести болид команды

Ферстаппен: Надеюсь, что президент Феррари позвонит мне

Фото: Getty Images

Новина українською

Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен рассказал, что хотел бы иметь в своём гараже болид легендарного гонщика Формулы-1 Михаэля Шумахера "Феррари" F2004.

"Хотел бы иметь в своём гараже все машины "Ред Булл", на которых я выиграл титулы чемпиона мира в Формуле-1. И ещё "Феррари" F2004 Михаэля Шумахера. Это невероятная машина. Но я не знаю, как бы её приобрести.

Пусть это будет обращением к Джону Элканну. Я надеюсь, что он прочитает это интервью и, возможно, позвонит мне", — приводит слова Ферстаппена PlanetF1 со ссылкой на Gazzetta dello Sport.

По теме
yellow-arrow
Команды Формулы-1 настаивают на изменении правил, запрещающих разработку аэродинамики для болидов 2026 года
yellow-arrow
В Хаасе показали ливрею болида на Гран-при США
yellow-arrow
Ферстаппен назвал самую сильную команду в Формуле-1
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Макс Ферстаппен
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде