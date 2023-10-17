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Ауди может отказаться от Формулы-1, уступив место Порше

Автоспорт
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Обе команды входят в состав концерна Volkswagen Group

Ауди может отказаться от Формулы-1, уступив место Порше

фото - F1

Новина українською

Проект немецкой компании "Ауди" по приходу в Формулу-1 может перейти к "Порше". Об этом пишет F1i — Auto Journal. Обе компании входят в состав концерна Volkswagen Group.

По данным источника, новый генеральный директор "Ауди" Гернот Дёлльнер, в отличие от своего предшественника Маркуса Дюсманна, не проявляет большую заинтересованность в приходе в Формулу-1 и готов сделать шаг назад, уступив место "Порше".

При этом сообщается, что "Порше" откажется от участия в Формуле E в конце 2025 года, чтобы сосредоточиться на дебюте в Формуле-1.

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В статье: формула-1
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