Ауди может отказаться от Формулы-1, уступив место Порше

Проект немецкой компании "Ауди" по приходу в Формулу-1 может перейти к "Порше". Об этом пишет F1i — Auto Journal. Обе компании входят в состав концерна Volkswagen Group.

По данным источника, новый генеральный директор "Ауди" Гернот Дёлльнер, в отличие от своего предшественника Маркуса Дюсманна, не проявляет большую заинтересованность в приходе в Формулу-1 и готов сделать шаг назад, уступив место "Порше".

При этом сообщается, что "Порше" откажется от участия в Формуле E в конце 2025 года, чтобы сосредоточиться на дебюте в Формуле-1.