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Ауди может отказаться от Формулы-1, уступив место Порше
Обе команды входят в состав концерна Volkswagen Group
фото - F1
Проект немецкой компании "Ауди" по приходу в Формулу-1 может перейти к "Порше". Об этом пишет F1i — Auto Journal. Обе компании входят в состав концерна Volkswagen Group.
По данным источника, новый генеральный директор "Ауди" Гернот Дёлльнер, в отличие от своего предшественника Маркуса Дюсманна, не проявляет большую заинтересованность в приходе в Формулу-1 и готов сделать шаг назад, уступив место "Порше".
При этом сообщается, что "Порше" откажется от участия в Формуле E в конце 2025 года, чтобы сосредоточиться на дебюте в Формуле-1.
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