Экс-пилот Формулы-1: Если Ферстаппен продолжит доминировать, то станет в один ряд с Майклом Джорданом

Экс-пилот Формулы-1, австралиец Марк Уэббер поделился мнением о выступлениях гонщика "Ред Булл" Макса Ферстаппена и сравнил его с такими легендами спорта, как Майкл Джордан и Тайгер Вудс.

"В прошлом году все говорили, что лучше быть уже не может — но, оказывается, это не так. Тот уровень, на котором он продолжает успешно выступать, подводит его к когорте великих во всём мировом спорте.

Примерами в других видах могут быть Майкл Джордан или Тайгер Вудс. Хотя у него нет такого большого шкафа с трофеями, как у них, его стабильные результаты просто поражают. То, что они делают, впечатляюще хорошо. При этом никто не может утверждать, что Ферстаппен продолжит побеждать, так что посмотрим", — сказал Уэббер в интервью Formule1.nl.