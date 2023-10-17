Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Экс-пилот Формулы-1: Если Ферстаппен продолжит доминировать, то станет в один ряд с Майклом Джорданом
Макс имеет все шансы стать в один ряд с величайшими спортсменами современности
Фото: Road & Track
Экс-пилот Формулы-1, австралиец Марк Уэббер поделился мнением о выступлениях гонщика "Ред Булл" Макса Ферстаппена и сравнил его с такими легендами спорта, как Майкл Джордан и Тайгер Вудс.
"В прошлом году все говорили, что лучше быть уже не может — но, оказывается, это не так. Тот уровень, на котором он продолжает успешно выступать, подводит его к когорте великих во всём мировом спорте.
Примерами в других видах могут быть Майкл Джордан или Тайгер Вудс. Хотя у него нет такого большого шкафа с трофеями, как у них, его стабильные результаты просто поражают. То, что они делают, впечатляюще хорошо. При этом никто не может утверждать, что Ферстаппен продолжит побеждать, так что посмотрим", — сказал Уэббер в интервью Formule1.nl.
Популярное сейчас
- Англия – Италия. Анонс и прогноз матча отборочного турнира на Евро-2024 на 17.10.23
- Без Степаненко, но с Русиным. Ребров огласил заявку Украины на матч с Мальтой
- "На старт". Источник намекает на работу Шовковского главным тренером в Динамо
- В Ред Булл нашли замену Серхио Пересу
- Роскошная модель променяла одного из лучших бомбардиров Бундеслиги на сына Шумахера. ФОТО
- Мудрик, Мбаппе и бывшие игроки Челси отреагировали на решение Азара завершить карьеру. ФОТО