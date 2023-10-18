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Альфа Таури показала стилизованный постер к Гран-при США

Автоспорт
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Гонки состояться с 20 по 22 октября

Альфа Таури показала стилизованный постер к Гран-при США

Новина українською

Команда Формулы-1 "Альфа Таури" подготовила специальный постер к предстоящему участию в Гран-при США. Этап в Остине состоится с 20 по 22 октября.

"Готовы раскрасить трассу в красный, белый и синий цвета", — говорится в описании к постеру.

В настоящий момент "Альфа Таури" занимает последнее место в Кубке конструкторов. На счету команды пять очков. Трофей досрочно завоевал австрийский гоночный коллектив "Ред Булл".

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В статье: Альфа Таури
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