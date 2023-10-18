Макс Ферстаппен заявил, что покинет Ред Булл, если Хельмут Марко покинет команду

Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен сообщил руководству австрийского коллектива, что покинет команду, если консультант Хельмут Марко вынужден будет уйти, пишет F1-Insider.

По информации источника, нидерландский гонщик недоволен внутренней борьбой за власть в "Ред Булл" между руководителем Кристианом Хорнером и консультантом Хельмутом Марко и ясно дал понять владельцам команды, что если Марко придётся уйти, то он отправится следом за ним.

Напомним, "Ред Булл" досрочно завоевал Кубок конструкторов по итогам нынешнего сезона Формулы-1, а Макс Ферстаппен досрочно завоевал титул чемпиона мира, который стал для него третьим подряд.