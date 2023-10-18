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Макс Ферстаппен заявил, что покинет Ред Булл, если Хельмут Марко покинет команду
Пилот Ред Булл готов работать только с Марко
Фото: Auto Review
Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен сообщил руководству австрийского коллектива, что покинет команду, если консультант Хельмут Марко вынужден будет уйти, пишет F1-Insider.
По информации источника, нидерландский гонщик недоволен внутренней борьбой за власть в "Ред Булл" между руководителем Кристианом Хорнером и консультантом Хельмутом Марко и ясно дал понять владельцам команды, что если Марко придётся уйти, то он отправится следом за ним.
Напомним, "Ред Булл" досрочно завоевал Кубок конструкторов по итогам нынешнего сезона Формулы-1, а Макс Ферстаппен досрочно завоевал титул чемпиона мира, который стал для него третьим подряд.
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