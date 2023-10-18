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Технический директор Мерседеса высказался о грандиозных обновлениях болида

Автоспорт
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По его мнению они существенно могут помочь команде

Технический директор Мерседеса высказался о грандиозных обновлениях болида

Фото: Motorsport.com

Новина українською

Технический директор "Мерседеса" Джеймс Эллисон поделился ожиданиями от обновления машины, которое может существенно улучшить результат в оставшихся гонках сезона.

"Днище должно хорошо себя показать в оставшихся гонках и дать нам десятую секунды. Мы считаем, что это хороший шаг, особенно если говорить о прижимной силе. Помимо этого, подпрыгивание должно доставлять меньше проблем.

Помогают ли нам заявления Хэмилтона? И помогают, и мешают. Думаю, иногда пилоты путают выявление проблемы и её решение. На самом деле, они очень помогают нам, когда нужно получить обратную связь от машины", — сказал Эллисон в подкасте F1 Nation.

Напомним, ранее глава "Мерседеса" Тото Вольф сообщил, что команда представит "последнее большое" обновление на Гран-при США.

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В статье: Мерседес
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