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Технический директор Мерседеса высказался о грандиозных обновлениях болида
По его мнению они существенно могут помочь команде
Фото: Motorsport.com
Технический директор "Мерседеса" Джеймс Эллисон поделился ожиданиями от обновления машины, которое может существенно улучшить результат в оставшихся гонках сезона.
"Днище должно хорошо себя показать в оставшихся гонках и дать нам десятую секунды. Мы считаем, что это хороший шаг, особенно если говорить о прижимной силе. Помимо этого, подпрыгивание должно доставлять меньше проблем.
Помогают ли нам заявления Хэмилтона? И помогают, и мешают. Думаю, иногда пилоты путают выявление проблемы и её решение. На самом деле, они очень помогают нам, когда нужно получить обратную связь от машины", — сказал Эллисон в подкасте F1 Nation.
Напомним, ранее глава "Мерседеса" Тото Вольф сообщил, что команда представит "последнее большое" обновление на Гран-при США.
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