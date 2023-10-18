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Фелипе Масса: Я навсегда останусь чемпионом
Скромность зашкаливает
фото - F1
Бывший бразильский пилот Формулы-1 Фелипе Масса в очередной раз высказался о чемпионата 2008 года, по итогам которого титул, как считает Масса, должен был достаться ему.
"Конечно, меня ограбили. Это был идеальный чемпионат. Но потом мы увидели, что гонка в Сингапуре была сфальсифицирована, и результат должен был быть аннулирован. Они не сделали этого, потому что не хотели запятнать имя Формулы-1. Берни Экклстоун сказал в интервью, что чемпионат 2008 года должен был выиграть я и что гонку в Сингапуре следовало отменить. Но они этого не сделали.
Для меня это очень сложная ситуация. Мы подготовили большую команду юристов из шести стран. Будем бороться до конца, потому что то, что произошло, было несправедливо по отношению к спорту, ко мне, к моей стране, к болельщикам, к "Феррари". Считалось, что я был чемпионом в течение 38 секунд, но это неправда. Я навсегда останусь чемпионом", — приводит слова Массы GPFans со ссылкой на Infobae.
Претензии Массы связаны с пересмотром результатов Гран-при Сингапура сезона-2008.
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