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Ред Булл представил специальную ливрею для Гран-при США
В этот раз дизайн болида придумывали сами болельщики
"Ред Булл" во второй раз в сезоне предоставила возможность создать дизайн болида своим болельщикам, в этот раз — для Гран-при США. Всего было принято около 2000 вариантов. В результате голосования почти 25 000 фанатов был выбран дизайн, предложенный Франко Каваллоне.
В официальном релизе "Ред Булл" руководитель команды Кристиан Хорнер выразил надежду, что новая ливрея станет успешной для Макса Ферстаппена и Серхио Переса, так как на Гран-при Майами, в котором также использовалась особая ливрея, пилотам удалось занять в гонке два первых места.
Напомним, Гран-при США в Остине, штат Техас, пройдёт с 20 по 22 октября. Помимо обычной гонки, в субботу ожидаются спринтерские заезды.
Texas style ⭐️ How the RB19 will look in Austin ???? #F1 pic.twitter.com/IvMtzwo5kv— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) October 18, 2023
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