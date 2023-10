Ред Булл представил специальную ливрею для Гран-при США

"Ред Булл" во второй раз в сезоне предоставила возможность создать дизайн болида своим болельщикам, в этот раз — для Гран-при США. Всего было принято около 2000 вариантов. В результате голосования почти 25 000 фанатов был выбран дизайн, предложенный Франко Каваллоне.

В официальном релизе "Ред Булл" руководитель команды Кристиан Хорнер выразил надежду, что новая ливрея станет успешной для Макса Ферстаппена и Серхио Переса, так как на Гран-при Майами, в котором также использовалась особая ливрея, пилотам удалось занять в гонке два первых места.

Напомним, Гран-при США в Остине, штат Техас, пройдёт с 20 по 22 октября. Помимо обычной гонки, в субботу ожидаются спринтерские заезды.

Texas style ⭐️ How the RB19 will look in Austin ???? #F1 pic.twitter.com/IvMtzwo5kv