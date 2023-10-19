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Кими Райкконен переедет в Италию ради гоночной карьеры сына
Экс-пилот Формулы-1 приобрел два объекта недвижимости
Экс-пилот Формулы-1 Кими Райконнен, завершивший карьеру по окончании сезона-2021, по-прежнему связан с автогонками и собирается переехать в Италию, чтобы способствовать развитию карьеры своего восьмилетнего сына Робина Эйса Матиаса Райконнена.
Сын чемпиона мира 2007 года управляет картом заводского концерта CRG, который раньше сотрудничал с Льюисом Хэмилтоном и Максом Ферстаппеном. Отметим, что Райкконен-младший уже смог завоевать несколько подиумов и победу в категории Rotax Micro.
По данным La Gazzetta dello Sport, Кими Райкконен приобрёл два объекта недвижимости в Италии: роскошное поместье и фермерский дом в Комо, которое считается идеальным местом с точки зрения логистики, так как имеет доступ к большинству международных картинговых трасс на севере Италии.
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