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ФИА и Формула-1 отклонили запрос Альпин на увеличение мощности двигателя
В команде хотели стать более конкурентоспособными
Фото: Твиттер Альпин
В Формуле-1 и Международной автомобильной федерации (ФИА) не одобрили запрос "Альпин" на увеличение мощности двигателя, пишет Auto Motor und Sport.
По данным источника, руководство "Альпин" выражавшее недовольство тем, что их силовые установки уступают двигателям конкурентов примерно 30 лошадиных сил, делало запрос на разрешение увеличения мощности.
ФИА провела собственный анализ датчиков крутящего момента и установила, что на самом деле двигатели, поставляемые "Рено", уступают конкурентам всего 15–20 лошадиных сил. При такой разнице запрос "Альпин" был отклонён.
Также сообщается, что в "Альпин" смирились с решением комиссии и сосредоточатся на двигателе 2026 года, когда вступят в силу новые технические правила.
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