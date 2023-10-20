Пиастри: В Остине мы не столь быстры и будем бороться с Мерседесом и Феррари

Австралийский пилот "Макларена" Оскар Пиастри поделился мнением о конкурентоспособности его команды на предстоящем Гран-при США, который пройдёт в Остине.

"Это действительно клёвая трасса, на которой много поворотов разного типа и много перепадов высот. Посмотрим, насколько конкурентоспособными мы можем быть, но не думаю, что всё будет так же хорошо, как в последние несколько уикендов.

Катарская трасса была очень гладкой, но там также было много скоростных поворотов и не было очень медленных поворотов, что хорошо для нас. Здесь, думаю, ухабы не будут нашими друзьями. Конечно, они никому не помогают, но, кажется, мы можем пострадать от них немного сильнее.

Здесь гораздо больше медленных поворотов, чем, скажем, в Катаре или даже в Японии, так что это будет против нас. Когда я говорю, что мы, возможно, не так хороши, как в последние пару уикендов, я надеюсь, что это означает борьбу с "Мерседесом" и "Феррари". Видел, что у "Мерседеса" есть некоторые обновления, поэтому увидим, каковы их характеристики. Они были быстры в Катаре, но вероятно, что мы были вторыми после "Ред Булл", - приводит слова Пиастри Speedcafe.