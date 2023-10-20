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Макс Ферстаппен показал лучшее время по итогам первой тренировки Гран-при США

Автоспорт
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Снова первый

Макс Ферстаппен показал лучшее время по итогам первой тренировки Гран-при США

Фото: FIA

Новина українською

На трассе "Трасса Америк" в Остине завершилась первая свободная тренировка Гран-при США Формулы-1.

Лучший результат показал лидер общего зачёта пилотов Макс Ферстаппен, представляющий "Ред Булл".

Второе время продемонстрировал гонщик "Феррари" Шарль Леклер, а третьим стал пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон.

Гран-при США. Первая свободная тренировка:

1. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") — 1.35,912.

2. Шарль Леклер ("Феррари") +0,156.

3. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +0,281.

4. Серхио Перес ("Ред Булл") +0,300.

5. Кевин Магнуссен ("Хаас") +0,560.

6. Джордж Расселл ("Мерседес") +0,562.

7. Александер Албон ("Уильямс") +0,580.

8. Карлос Сайнс ("Феррари") +0,621.

9. Нико Хюлькенберг ("Хаас") +0,790.

10. Пьер Гасли ("Альпин") +0,793.

11. Логан Сарджент ("Уильямс") +1,075.

12. Эстебан Окон ("Альпин") +1,154.

13. Юки Цунода ("Альфа Таури") +1,192.

14. Даниэль Риккардо ("Альфа Таури") +1,240.

15. Ландо Норрис ("Макларен") +1,344.

16. Гуаньюй Чжоу ("Альфа Ромео") +1,506.

17. Валттери Боттас ("Альфа Ромео") +1,605.

18. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") +1,928.

19. Оскар Пиастри ("Макларен") +2,508.

20. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +4,028.

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В статье: Макс Ферстаппен
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