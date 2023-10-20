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Макс Ферстаппен показал лучшее время по итогам первой тренировки Гран-при США
Снова первый
Фото: FIA
На трассе "Трасса Америк" в Остине завершилась первая свободная тренировка Гран-при США Формулы-1.
Лучший результат показал лидер общего зачёта пилотов Макс Ферстаппен, представляющий "Ред Булл".
Второе время продемонстрировал гонщик "Феррари" Шарль Леклер, а третьим стал пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон.
Гран-при США. Первая свободная тренировка:
1. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") — 1.35,912.
2. Шарль Леклер ("Феррари") +0,156.
3. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +0,281.
4. Серхио Перес ("Ред Булл") +0,300.
5. Кевин Магнуссен ("Хаас") +0,560.
6. Джордж Расселл ("Мерседес") +0,562.
7. Александер Албон ("Уильямс") +0,580.
8. Карлос Сайнс ("Феррари") +0,621.
9. Нико Хюлькенберг ("Хаас") +0,790.
10. Пьер Гасли ("Альпин") +0,793.
11. Логан Сарджент ("Уильямс") +1,075.
12. Эстебан Окон ("Альпин") +1,154.
13. Юки Цунода ("Альфа Таури") +1,192.
14. Даниэль Риккардо ("Альфа Таури") +1,240.
15. Ландо Норрис ("Макларен") +1,344.
16. Гуаньюй Чжоу ("Альфа Ромео") +1,506.
17. Валттери Боттас ("Альфа Ромео") +1,605.
18. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") +1,928.
19. Оскар Пиастри ("Макларен") +2,508.
20. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +4,028.
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