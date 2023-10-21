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Формула-1. Леклер побеждает в квалификации Гран-при США, Ферстаппен – шестой
Результаты квалификации Гран-при США
Фото: F1
В ночь с 20 на 21 октября состоялись квалификационные заезды в рамках проведения очередного этапа Формулы-1 сезона 2023 Гран-при США.
Победу в квалификации одержал пилот "Феррари" Шарль Леклер, вторая позиция у представителя "Макларен" Лендо Норриса (+0,130), а ТОП-3 замкнул Льюис Хэмилтон (+0,139) из "Мерседес". Досрочный чемпион этого сезона, пилот "Ред-Булл" Макс Ферстаппен занял лишь шестое место (+0,358).
Результаты квалификации Гран-при США:
Напомним, что гонка Гран-при США состоится завтра, 22 октября, в 01:00 по киевскому времени.
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