Формула-1. Леклер побеждает в квалификации Гран-при США, Ферстаппен – шестой

В ночь с 20 на 21 октября состоялись квалификационные заезды в рамках проведения очередного этапа Формулы-1 сезона 2023 Гран-при США.

Победу в квалификации одержал пилот "Феррари" Шарль Леклер, вторая позиция у представителя "Макларен" Лендо Норриса (+0,130), а ТОП-3 замкнул Льюис Хэмилтон (+0,139) из "Мерседес". Досрочный чемпион этого сезона, пилот "Ред-Булл" Макс Ферстаппен занял лишь шестое место (+0,358).

Результаты квалификации Гран-при США:

Напомним, что гонка Гран-при США состоится завтра, 22 октября, в 01:00 по киевскому времени.