Формула-1. Ферстаппен побеждает в спринте Гран-при США, Хэмилтон – второй

В ночь с 21 на 22 октября состоялась спринтерская гонка очередного этапа Формулы-1 сезона 2023 Гран-при США.

Победу в заезде одержал чемпион текущего сезона, пилот "Ред-Булл" Макс Ферстаппен, вторая позиция у представителя "Мерседес" Льюиса Хэмилтона (+9,465), а ТОП-3 замкнул Шарль Леклер (+17,987) из "Феррари".

Результаты спринта Гран-при США:

Напомним, что гонка Гран-при США состоится сегодня, 22 октября, в 22:00 по киевскому времени.