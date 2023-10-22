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Формула-1. Ферстаппен побеждает в спринте Гран-при США, Хэмилтон – второй

Автоспорт
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Результаты спринта

Формула-1. Ферстаппен побеждает в спринте Гран-при США, Хэмилтон – второй

Фото: Getty Images

UA-Футбол
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В ночь с 21 на 22 октября состоялась спринтерская гонка очередного этапа Формулы-1 сезона 2023 Гран-при США.

Победу в заезде одержал чемпион текущего сезона, пилот "Ред-Булл" Макс Ферстаппен, вторая позиция у представителя "Мерседес" Льюиса Хэмилтона (+9,465), а ТОП-3 замкнул Шарль Леклер (+17,987) из "Феррари".

Результаты спринта Гран-при США:

Формула-1. Ферстаппен побеждает в спринте Гран-при США, Хэмилтон – второй - изображение 1

Напомним, что гонка Гран-при США состоится сегодня, 22 октября, в 22:00 по киевскому времени.

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В статье: формула-1 Макс Ферстаппен Гран-при США
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