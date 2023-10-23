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Хэмилтон и Леклер получили дисквалификацию по итогам Гран-при США
Болиды пилотов не вписались в регламент
Фото: Planet F1
Гонщики "Мерседеса" и "Феррари" Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер заработали дисквалификации по итогам гонки Гран-при США Формулы-1. Соответствующее решение приняли стюарды Гран-при на основе доклада от технического делегата ФИА Джо Бауэра.
Машины Хэмилтона и Леклера не смогли пройти техническую проверку после финиша гонки Гран-при США Формулы-1. Бауэр установил, что на болидах "Мерседеса" и "Феррари" не соответствуют регламенту так называемые доски скольжения под днищем. В некоторых местах их толщина оказалась меньше положенной по регламенту. Представители "Феррари" и "Мерседеса" признали корректность измерений и объяснили нарушение правил кочковатой трассой и минимальным временем на подбор настроек из-за формата спринтерского уикенда.
Гран-при США. Гонка. Обновлённые результаты:
1. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") — 56 кругов.
2. Ландо Норрис ("Макларен") +10,730.
3. Карлос Сайнс ("Феррари") +15,134.
4. Серхио Перес ("Ред Булл") +18,460.
5. Джордж Расселл ("Мерседес") +24,999.
6. Пьер Гасли ("Альпин") +47,996.
7. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +48,696.
8. Юки Цунода ("Альфа Таури") +1.14,385.
9. Александер Албон ("Уильямс") +1.26,714.
10. Логан Сарджент ("Уильямс") +1.27,998.
11. Нико Хюлькенберг ("Хаас") +1.29,904.
12. Валттери Боттас ("Альфа Ромео") +1.38,601.
13. Гуаньюй Чжоу ("Альфа Ромео") +1 круг.
14. Кевин Магнуссен ("Хаас") +1 круг.
15. Даниэль Риккардо ("Альфа Таури") +1 круг.
Фернандо Алонсо ("Астон Мартин"), Оскар Пиастри ("Макларен"), Эстебан Окон ("Альпин") — сошли.
Льюис Хэмилтон ("Мерседес"), Шарль Леклер ("Феррари") — дисквалифицированы.
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