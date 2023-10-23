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Леброн Джеймс: У меня больше нет какой-то особой мотивации против отдельных соперников
Баскетболист высказался о матчах в НБА
Фото: Sportscasting
Форвард, лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс рассказал о том, что он не имеет особой мотивации, когда противостоит конкретным командам.
"У меня больше нет какой-то особой мотивации против отдельных соперников. Мне это просто не нужно.
Я не хочу сказать, что у меня нет мотивации играть, потому что у меня есть мотивация в принципе, мне нравится соревноваться с лучшими. Но мне не нужен какой-то отдельный игрок или команда для мотивации. Я сам себя мотивирую. Мне этого достаточно", — приводит слова Леброна ESPN.
В минувшем сезоне Джеймс в составе "Лейкерс" дошёл до финала Западной конференции, где "озёрники" уступили будущему чемпиону "Денвер Наггетс" со счётом 0-4.
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