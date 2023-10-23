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Льюис Хэмилтон прокомментировал дисквалификацию после Гран-при США

Автоспорт
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Пилот акцентировал внимание на успехе команды в этом уикенде

Льюис Хэмилтон прокомментировал дисквалификацию после Гран-при США

Фото: Sky Sports

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Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон высказался по поводу своей дисквалификации по итогам Гран-при США Формулы-1. ФИА установила, что на болиде Хэмилтона регламенту не соответствует так называемая доска скольжения под днищем. За это же был дисквалифицирован гонщик "Феррари" Шарль Леклер.

"Дисквалификация после гонки, конечно, разочаровывает, но это не отменяет того прогресса, которого мы добились в этот уикенд", — приводит слова Хэмилтона пресс-служба команды.

Напомним, семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон финишировал вторым, уступив лишь голландцу Максу Ферстаппену из "Ред Булл". В соответствии с решением судей Хэмилтон потерял второе место по итогам гонки, Леклер — шестое.

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В статье: Льюис Хэмилтон
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