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Фернандо Алонсо не заменит Переса в Ред Булл

Автоспорт
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Ждем ещё один сезон

Фернандо Алонсо не заменит Переса в Ред Булл

Фото: Getty Images

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В паддоке Формулы-1 продолжает обсуждаться информация о будущем Серхио Переса в "Ред Булл" в сезоне-2024.

Согласно ранее появлявшимся новостям, одним из претендентов на место мексиканского пилота назывался испанец Феранандо Алонсо, выступающий за "Астон Мартин" в текущем сезоне.

Исходя из информации источников в "Ред Булл", слухи о замене Переса не соответствуют действительности, и на сегодняшней день у "Ред Булл" нет иных планов, кроме как оставить Макса Ферстаппена и Серхио Переса боевыми пилотами на сезон-2024.

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В статье: Фернандо Алонсо Серхио Перес
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