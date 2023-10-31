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Фернандо Алонсо не заменит Переса в Ред Булл
Ждем ещё один сезон
Фото: Getty Images
В паддоке Формулы-1 продолжает обсуждаться информация о будущем Серхио Переса в "Ред Булл" в сезоне-2024.
Согласно ранее появлявшимся новостям, одним из претендентов на место мексиканского пилота назывался испанец Феранандо Алонсо, выступающий за "Астон Мартин" в текущем сезоне.
Исходя из информации источников в "Ред Булл", слухи о замене Переса не соответствуют действительности, и на сегодняшней день у "Ред Булл" нет иных планов, кроме как оставить Макса Ферстаппена и Серхио Переса боевыми пилотами на сезон-2024.
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