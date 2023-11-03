Квалификация Гран-при Бразилии была отложена из-за аварии

Старт квалификации Гран-при Бразилии был отложен в связи с аварией на тренировке бразильского Кубка Porshe.

В первой тренировке на Гран-при Бразилии в Сан-Паулу, лучший результат показал пилот "Феррари" Карлос Сайнс-младший, следом за ним расположился напарник по команде Шарль Леклер, а третье место осталось за Джорджем Расселлом из "Мерседеса".

Отметим, что в сезоне-2022 Формулы-1 досрочную победу в личном зачёте одержал пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен