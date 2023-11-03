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Ферстаппен показал лучший результат в квалификации Гран-при Бразилии

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Ферстаппен показал лучший результат в квалификации Гран-при Бразилии

Фото: FIA

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На трассе "Автодром Интерлагос — Жозе Карлос Пас" в Сан-Паулу завершилась квалификация Гран-при Бразилии Формулы-1. Лучший результат показал пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен. Вторым стал гонщик "Феррари" Шарль Леклер, третье время у пилота "Астон Мартин" Лэнса Стролла.

Отметим, что третий сегмент квалификации был завершён спустя 10 минут из-за грозы и сильного дождя.

Формула-1. Гран-при Бразилии. Квалификация:

1. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – 1:10,727.

2. Шарль Леклер ("Феррари") – 1:11,021.

3. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") – 1:11,344.

4. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") – 1:11,387.

5. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") – 1:11,469.

6. Джордж Расселл ("Мерседес") – 1:11,590.

7. Ландо Норрис ("Макларен") – 1:11,987.

8. Карлос Сайнс ("Феррари") – 1:17,989.

9. Серхио Перес ("Ред Булл") – 1:12,321.

10. Оскар Пиастри ("Макларен") – нет времени.

11. Нико Хюлькенберг ("Хаас") – 1:10,547.

12. Эстебан Окон ("Альпин") – 1:10,562.

13. Пьер Гасли ("Альпин") — 1:10,567.

14. Кевин Магнуссен ("Хаас") – 1:10,723.

15. Александер Албон ("Уильямс") – 1:10,840.

16. Юки Цунода ("Альфа Таури") – 1:10,837.

17. Даниэль Риккардо ("Альфа Таури") – 1:10,843.

18. Валттери Боттас ("Альфа Ромео") – 1:10,955.

19. Логан Сарджент ("Уильямс") – 1:11,035.

20. Гуаньюй Чжоу ("Альфа Ромео") – 1:11,275.

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Макс Ферстаппен
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