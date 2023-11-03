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Ферстаппен показал лучший результат в квалификации Гран-при Бразилии
Не удивил
Фото: FIA
На трассе "Автодром Интерлагос — Жозе Карлос Пас" в Сан-Паулу завершилась квалификация Гран-при Бразилии Формулы-1. Лучший результат показал пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен. Вторым стал гонщик "Феррари" Шарль Леклер, третье время у пилота "Астон Мартин" Лэнса Стролла.
Отметим, что третий сегмент квалификации был завершён спустя 10 минут из-за грозы и сильного дождя.
Формула-1. Гран-при Бразилии. Квалификация:
1. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – 1:10,727.
2. Шарль Леклер ("Феррари") – 1:11,021.
3. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") – 1:11,344.
4. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") – 1:11,387.
5. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") – 1:11,469.
6. Джордж Расселл ("Мерседес") – 1:11,590.
7. Ландо Норрис ("Макларен") – 1:11,987.
8. Карлос Сайнс ("Феррари") – 1:17,989.
9. Серхио Перес ("Ред Булл") – 1:12,321.
10. Оскар Пиастри ("Макларен") – нет времени.
11. Нико Хюлькенберг ("Хаас") – 1:10,547.
12. Эстебан Окон ("Альпин") – 1:10,562.
13. Пьер Гасли ("Альпин") — 1:10,567.
14. Кевин Магнуссен ("Хаас") – 1:10,723.
15. Александер Албон ("Уильямс") – 1:10,840.
16. Юки Цунода ("Альфа Таури") – 1:10,837.
17. Даниэль Риккардо ("Альфа Таури") – 1:10,843.
18. Валттери Боттас ("Альфа Ромео") – 1:10,955.
19. Логан Сарджент ("Уильямс") – 1:11,035.
20. Гуаньюй Чжоу ("Альфа Ромео") – 1:11,275.