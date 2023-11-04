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Хэмилтон: Не планирую завершать сезон без побед

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Но это может произойти

Хэмилтон: Не планирую завершать сезон без побед

Фото: F1

UA-Футбол
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Пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон рассказал, что планирует громко хлопнуть дверью на последних этапах Формулы-1 сезона 2023. Его слова цитирует Sky Sports:

"Мы понимаем, что "Ред Булл" является фаворитом, но я готов воспользоваться их проблемами, если таковые возникнут. В прошлом чемпионате у меня не было побед, но в этом не планирую завершать сезон без побед.

Увидим, что удастся сделать по стратегии" – сказал он.

Напомним, что квалификация Гран-при Бразилии начинается сегодня, 4 ноября в 16:00 по киевскому времени.

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