Хэмилтон: Не планирую завершать сезон без побед

Пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон рассказал, что планирует громко хлопнуть дверью на последних этапах Формулы-1 сезона 2023. Его слова цитирует Sky Sports:

"Мы понимаем, что "Ред Булл" является фаворитом, но я готов воспользоваться их проблемами, если таковые возникнут. В прошлом чемпионате у меня не было побед, но в этом не планирую завершать сезон без побед.

Увидим, что удастся сделать по стратегии" – сказал он.

Напомним, что квалификация Гран-при Бразилии начинается сегодня, 4 ноября в 16:00 по киевскому времени.