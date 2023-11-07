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Леклер назвал условие, при котором продлит контракт с Феррари
Шарль Леклер хочет гарантий на будущее
Пилот "Феррари" Шарль Леклер ведёт переговоры о продлении контракта с командой, но хочет гарантий на будущее. Об этом информирует Corriere della Sera.
По сведениям источника, Леклер хочет иметь в распоряжении машину, на которой сможет бороться за титул чемпиона мира.
Напомним, что нынешнее соглашение Шарля со "Скудерией" рассчитано до конца 2024 года.
В настоящий момент Леклер занимает седьмое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 170 очков.
Другой гонщик "Феррари", Карлос Сайнс, занимает шестую позицию. На его счету 192 балла.
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