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Леклер назвал условие, при котором продлит контракт с Феррари

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Шарль Леклер хочет гарантий на будущее

Леклер назвал условие, при котором продлит контракт с Феррари

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Пилот "Феррари" Шарль Леклер ведёт переговоры о продлении контракта с командой, но хочет гарантий на будущее. Об этом информирует Corriere della Sera.

По сведениям источника, Леклер хочет иметь в распоряжении машину, на которой сможет бороться за титул чемпиона мира.

Напомним, что нынешнее соглашение Шарля со "Скудерией" рассчитано до конца 2024 года.

В настоящий момент Леклер занимает седьмое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 170 очков.

Другой гонщик "Феррари", Карлос Сайнс, занимает шестую позицию. На его счету 192 балла.

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