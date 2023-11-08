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Ферстаппен первым в истории Формулы-1 заплатит более € 1 млн за суперлицензию
Сейчас налог 12,5 евро за 1 очко
Фото: RacingNews365
После удачного сезона голландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен заплатит крупную сумму за продление своей суперлицензии на 2024 год, так как стоимость налога формируется исходя из количества набранных в чемпионате очков. Сейчас на его счету уже 524 баллов. Таким образом, согласно информации, сумма к оплате составляет чуть менее € 1,2 млн.
В 2023 году фиксированный сбор за продление обязательного документа составлял € 10,4 тыс. и ещё € 2,1 за каждое набранное очко. Тогда налог Ферстаппена составил € 963,8 тыс.
Если Ферстаппен наберёт все возможные очки на двух оставшихся этапах чемпионата, то ему придётся выложить более € 1,3 млн. Его напарнику Серхио Пересу необходимо заплатить в два раза меньше.
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