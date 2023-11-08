  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Ферстаппен первым в истории Формулы-1 заплатит более € 1 млн за суперлицензию
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ферстаппен первым в истории Формулы-1 заплатит более € 1 млн за суперлицензию

Автоспорт

Сейчас налог 12,5 евро за 1 очко

Ферстаппен первым в истории Формулы-1 заплатит более € 1 млн за суперлицензию

Фото: RacingNews365

Новина українською
Новина українською

После удачного сезона голландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен заплатит крупную сумму за продление своей суперлицензии на 2024 год, так как стоимость налога формируется исходя из количества набранных в чемпионате очков. Сейчас на его счету уже 524 баллов. Таким образом, согласно информации, сумма к оплате составляет чуть менее € 1,2 млн.

В 2023 году фиксированный сбор за продление обязательного документа составлял € 10,4 тыс. и ещё € 2,1 за каждое набранное очко. Тогда налог Ферстаппена составил € 963,8 тыс.

Если Ферстаппен наберёт все возможные очки на двух оставшихся этапах чемпионата, то ему придётся выложить более € 1,3 млн. Его напарнику Серхио Пересу необходимо заплатить в два раза меньше.

По теме
yellow-arrow
Леклер назвал условие, при котором продлит контракт с Феррари
yellow-arrow
Ферстаппен - победитель Гран-при Бразилии-2023
yellow-arrow
Формула-1. Норрис побеждает в спринте Гран-при Бразилии, Ферстаппен – второй
Макс Ферстаппен Red Bull
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде