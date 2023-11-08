Ферстаппен первым в истории Формулы-1 заплатит более € 1 млн за суперлицензию

После удачного сезона голландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен заплатит крупную сумму за продление своей суперлицензии на 2024 год, так как стоимость налога формируется исходя из количества набранных в чемпионате очков. Сейчас на его счету уже 524 баллов. Таким образом, согласно информации, сумма к оплате составляет чуть менее € 1,2 млн.

В 2023 году фиксированный сбор за продление обязательного документа составлял € 10,4 тыс. и ещё € 2,1 за каждое набранное очко. Тогда налог Ферстаппена составил € 963,8 тыс.

Если Ферстаппен наберёт все возможные очки на двух оставшихся этапах чемпионата, то ему придётся выложить более € 1,3 млн. Его напарнику Серхио Пересу необходимо заплатить в два раза меньше.