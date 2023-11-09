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Мерседес опережает команды Формулы-1 в разработке двигателя на сезон-2026
Посмотрим, сможет ли команда вернуться на былой уровень
Фото: Motorsport.com
В связи с изменениями технического регламента, запланированными на 2026 год, в дополнение к четырём имеющимся поставщикам двигателей к Формуле-1 присоединятся "Ауди", покупающая контрольный пакет акций "Заубера", и "Форд", который будет сотрудничать с "Ред Булл".
Как сообщает Formu1a.uno, первые версии обновлённых двигателей будут появляться в 2024 году, и на сегодняшний день наблюдается преимущество "Мерседеса" над своими конкурентами: ожидается, что он сможет протестировать свою силовую установку на стенде на несколько месяцев раньше остальных. Однако это не говорит о преимуществе немцев в других аспектах над новыми двигателями.
Отметим, что в связи с изменениями в регламенте время команд для разработки двигателей ограничено. Сейчас оно составляет 700 часов в год для ДВС (двигателя внутреннего сгорания) и 500 часов для системы ERS. С 2027 по 2030 год продолжительность работы сократится до 500 и 400 часов соответственно.
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