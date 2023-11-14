Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
General Motors объявила о производстве моторов Формулы-1 с 2028 года
Концерн подал заявку в Международную автомобильную федерацию
В автомобильном концерне GM (General Motors) объявили, что подали заявку в Международную автомобильную федерацию (ФИА) на поставку двигателей для Формулы-1.
Сообщается, что заявка была формально одобрена ФИА на 2028 год.
Президент компании Марк Ройс также высказался о сотрудничестве с командой "Андретти".
"Мы очень рады, что болид новой команды "Андретти" будет оснащён силовым агрегатом GM. Благодаря нашему большому инженерному и гоночному опыту мы уверены, что разработаем успешный двигатель для Формулы-1, и позиционируем "Андретти" как настоящую команду", - приводит слова Ройса Motorsport.
Ожидается, что руководители "Андретти" и General Motors будут присутствовать на предстоящем Гран-при Лас-Вегаса.
Популярное сейчас
- Арбитр матча Металлист 1925 – Черноморец временно отстранен от работы
- Стала известна предполагаемая дата боя Усик - Фьюри
- В УАФ дали оценку скандальному удалению Бескоровайного в матче с Динамо
- Шикарная итальянская журналистка восхитила фанатов идеальными формами после рождения ребенка. ФОТО
- Гольф, пляжи, семья. Гарет Бэйл показал, как проводит время на футбольной пенсии. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная жена иконы Лацио Чиро Иммобиле. ФОТО