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General Motors объявила о производстве моторов Формулы-1 с 2028 года

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Концерн подал заявку в Международную автомобильную федерацию

General Motors объявила о производстве моторов Формулы-1 с 2028 года

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В автомобильном концерне GM (General Motors) объявили, что подали заявку в Международную автомобильную федерацию (ФИА) на поставку двигателей для Формулы-1.

Сообщается, что заявка была формально одобрена ФИА на 2028 год.

Президент компании Марк Ройс также высказался о сотрудничестве с командой "Андретти".

"Мы очень рады, что болид новой команды "Андретти" будет оснащён силовым агрегатом GM. Благодаря нашему большому инженерному и гоночному опыту мы уверены, что разработаем успешный двигатель для Формулы-1, и позиционируем "Андретти" как настоящую команду", - приводит слова Ройса Motorsport.

Ожидается, что руководители "Андретти" и General Motors будут присутствовать на предстоящем Гран-при Лас-Вегаса.

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