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Ред Булл показал ливрею для Гран-при Лас-Вегаса, сделаную фанатами

Автоспорт

Её дизайн придумали фанаты

Ред Булл показал ливрею для Гран-при Лас-Вегаса, сделаную фанатами

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Австрийская команда Формулы-1 "Ред Булл" представила ливрею, которая будет использоваться на предстоящем Гран-при Лас-Вегаса (17–19 ноября). Ранее "Ред Булл" организовал конкурс, участие в котором принимали тысячи фанатов, предлагавших свои варианты ливреи.

В результате победительницей стала Линдси Палмер.

"Это действительно уникальный способ привлечь болельщиков в сердце команды, предоставив им возможность разработать дизайн нашей ливреи. В этом году мы демонстрировали ливреи, разработанные фанатами, на каждой гонке в США, и каждый дизайн был реализован здорово.

Выбрать победителя было непростой задачей. Поздравляем Линдси, которая действительно наложила культовый отпечаток Вегаса на дизайн, передав энергию и азарт как города, так и команды", — приводит слова руководителя "Ред Булл" Кристиана Хорнера пресс-служба команды.

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