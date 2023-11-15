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Ред Булл показал ливрею для Гран-при Лас-Вегаса, сделаную фанатами
Её дизайн придумали фанаты
Австрийская команда Формулы-1 "Ред Булл" представила ливрею, которая будет использоваться на предстоящем Гран-при Лас-Вегаса (17–19 ноября). Ранее "Ред Булл" организовал конкурс, участие в котором принимали тысячи фанатов, предлагавших свои варианты ливреи.
В результате победительницей стала Линдси Палмер.
"Это действительно уникальный способ привлечь болельщиков в сердце команды, предоставив им возможность разработать дизайн нашей ливреи. В этом году мы демонстрировали ливреи, разработанные фанатами, на каждой гонке в США, и каждый дизайн был реализован здорово.
Выбрать победителя было непростой задачей. Поздравляем Линдси, которая действительно наложила культовый отпечаток Вегаса на дизайн, передав энергию и азарт как города, так и команды", — приводит слова руководителя "Ред Булл" Кристиана Хорнера пресс-служба команды.
The close-ups ???? Ready to light up Las Vegas ???? pic.twitter.com/Gf3iYtWbld— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) November 15, 2023
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