Рассел: Пилотам Формулы-1 не понравится этап в Лас-Вегасе

Пилот "Мерседеса" Джордж Расселл считает, что Гран-при Лас-Вегаса станет не самым интересным этапом для пилотов Формулы-1.

"Для 20 гонщиков, выступающих в Формуле-1, это будет не самая интересная и приятная трасса в сезоне. Но это спорт, за которым каждую неделю наблюдают миллионы людей и большинству из них нравятся отличные гонки с большим количеством обгонов, сражений на трассе.

Если говорить о конфигурации, трасса в Лас-Вегасе вряд ли войдёт в число знаменитых трасс. Думаю, она разрабатывалась в первую очередь для того, чтобы способствовать повышению интенсивности и зрелищности самих гонок. Хотя я пока не уверен в том, насколько качественными будут гонки на этой трассе.

Безусловно, здесь есть большие и длинные прямые, но поскольку мы все будем использовать настройки с низким уровнем прижимной силы, эффект слип-стрима будет не так силен. Думаю, что включённая DRS позволит выигрывать по 0,1 секунды на прямой. В то время как где-нибудь на трассе в Барселоне DRS даёт тебе преимущество уже в 0,6 секунд. Так что ситуация с обгонами на самом деле может оказаться не такой простой, как предполагалось", - приводит слова Расселла RaceFans.