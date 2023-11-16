Леклер: Если Ред Булл окажется быстрее всех на секунду на круге, гонка получится скучной

Пилот "Феррари" Шарль Леклер поделился ожиданиями от Гран-при Лас-Вегаса, который совсем скоро стартует в США.

"Если "Ред Булл" окажется быстрее всех на секунду на круге, гонка получится скучной. Но мы надеемся, что будем участвовать в борьбе.

В целом гонка и правда может получиться фантастической, поскольку конфигурация трассы предполагает большое количество возможностей для обгонов. Хочется верить, что гонка получится интересной для зрителей.

Конфигурация трассы немного похожа на перевёрнутого поросёнка (смеётся). Да, изначально, учитывая такое количество длинных прямых, трасса выглядела не слишком интересной. Но, опробовав её на симуляторе, она показалась мне классной. Ощущения интересные. Пока из того, что я видел, мне всё понравилось", - приводит слова Леклера Racingnews365.