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Фонд Михаэля Шумахера изготовил бриллиантовый браслет из шины Ferrari F310 стоимостью 8000 евро

Автоспорт

Он будет продан на аукционе

Фонд Михаэля Шумахера изготовил бриллиантовый браслет из шины Ferrari F310 стоимостью 8000 евро

Новина українською
Новина українською

Фонд прославленного пилота Формулы-1 Михаэля Шумахера Keep Fighting совместно с ювелирной компанией Mongrip выпустил серию браслетов, которые были изготовлены из задней левой шины Ferrari 310. На этом автомобиле будущий семикратный чемпион Формулы-1 в 1996 году выиграл Гран-при Италии.

Отмечается, что было создано ограниченное количество браслетов (91 экземпляр – по числу побед, одержанных Шумахером на трассах чемпионата мира). Они были украшены семью бриллиантами и платиновой застёжкой.

Приобрести первый браслет болельщики смогут на аукционе, 17 ноября. Сообщается, что стоимость браслета составляет € 8000.

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