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Фонд Михаэля Шумахера изготовил бриллиантовый браслет из шины Ferrari F310 стоимостью 8000 евро
Он будет продан на аукционе
Фонд прославленного пилота Формулы-1 Михаэля Шумахера Keep Fighting совместно с ювелирной компанией Mongrip выпустил серию браслетов, которые были изготовлены из задней левой шины Ferrari 310. На этом автомобиле будущий семикратный чемпион Формулы-1 в 1996 году выиграл Гран-при Италии.
Отмечается, что было создано ограниченное количество браслетов (91 экземпляр – по числу побед, одержанных Шумахером на трассах чемпионата мира). Они были украшены семью бриллиантами и платиновой застёжкой.
Приобрести первый браслет болельщики смогут на аукционе, 17 ноября. Сообщается, что стоимость браслета составляет € 8000.
TOMORROW IS THE DAY— MONGRIP (@MONGRIP_MC) November 16, 2023
November 17th - 1pm CET
The MZ96 No.1 awaits for you on @bonhams1793
From the tyre that lead Michael #Schumacher to his first win in Monza for Ferrari. The greatest tribute to the legend of the Kaiser.@KeepFighting#MichaelSchumacher #F1 #MONGRIP #Formula1 pic.twitter.com/hfvFhW22am
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