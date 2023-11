Фонд Михаэля Шумахера изготовил бриллиантовый браслет из шины Ferrari F310 стоимостью 8000 евро

Фонд прославленного пилота Формулы-1 Михаэля Шумахера Keep Fighting совместно с ювелирной компанией Mongrip выпустил серию браслетов, которые были изготовлены из задней левой шины Ferrari 310. На этом автомобиле будущий семикратный чемпион Формулы-1 в 1996 году выиграл Гран-при Италии.

Отмечается, что было создано ограниченное количество браслетов (91 экземпляр – по числу побед, одержанных Шумахером на трассах чемпионата мира). Они были украшены семью бриллиантами и платиновой застёжкой.

Приобрести первый браслет болельщики смогут на аукционе, 17 ноября. Сообщается, что стоимость браслета составляет € 8000.

TOMORROW IS THE DAY



November 17th - 1pm CET

The MZ96 No.1 awaits for you on @bonhams1793



From the tyre that lead Michael #Schumacher to his first win in Monza for Ferrari. The greatest tribute to the legend of the Kaiser.@KeepFighting#MichaelSchumacher #F1 #MONGRIP #Formula1 pic.twitter.com/hfvFhW22am