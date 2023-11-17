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Шарль Леклер показал лучший результат по итогам второй тренировки Гран-при Лас-Вегаса

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Пилот Феррари опередил Карлоса Сайнса

Шарль Леклер показал лучший результат по итогам второй тренировки Гран-при Лас-Вегаса

Фото: Getty Images

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На городской трассе в Лас-Вегасе завершилась вторая свободная тренировка Гран-при Формулы-1. Лучший результат показал пилот "Феррари" Шарль Леклер. Второе время продемонстрировал его напарник Карлос Сайнс, а третьим стал представитель "Астон Мартин" Фернандо Алонсо.

Формула-1. Гран-при Лас-Вегаса. Вторая свободная практика:

1. Шарль Леклер ("Феррари") — 1.35,265.

2. Карлос Сайнс ("Феррари") +0,517.

3. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") +0,528.

4. Серхио Перес ("Ред Булл") +0,820.

5. Валттери Боттас ("Альфа Ромео") +0,864.

6. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0,918.

7. Нико Хюлькенберг ("Хаас") +1,224.

8. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +1,231.

9. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +1,398.

10. Александер Албон ("Уильямс") +1,423.

11. Ландо Норрис ("Макларен") +1,599.

12. Джордж Расселл ("Мерседес") +1,625.

13. Кевин Магнуссен ("Хаас") +1,652.

14. Оскар Пиастри ("Макларен") +1,722.

15. Пьер Гасли ("Альпин") +1,869.

16. Эстебан Окон ("Альпин") +1,976.

17. Юки Цунода ("Альфа Таури") +2,147.

18. Гуаньюй Чжоу ("Альфа Ромео") +2,391.

19. Даниэль Риккардо ("Альфа Таури") +2,415.

20. Логан Сарджент ("Уильямс") +2,875.

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