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Шарль Леклер показал лучший результат по итогам второй тренировки Гран-при Лас-Вегаса
Пилот Феррари опередил Карлоса Сайнса
Фото: Getty Images
На городской трассе в Лас-Вегасе завершилась вторая свободная тренировка Гран-при Формулы-1. Лучший результат показал пилот "Феррари" Шарль Леклер. Второе время продемонстрировал его напарник Карлос Сайнс, а третьим стал представитель "Астон Мартин" Фернандо Алонсо.
Формула-1. Гран-при Лас-Вегаса. Вторая свободная практика:
1. Шарль Леклер ("Феррари") — 1.35,265.
2. Карлос Сайнс ("Феррари") +0,517.
3. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") +0,528.
4. Серхио Перес ("Ред Булл") +0,820.
5. Валттери Боттас ("Альфа Ромео") +0,864.
6. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0,918.
7. Нико Хюлькенберг ("Хаас") +1,224.
8. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +1,231.
9. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +1,398.
10. Александер Албон ("Уильямс") +1,423.
11. Ландо Норрис ("Макларен") +1,599.
12. Джордж Расселл ("Мерседес") +1,625.
13. Кевин Магнуссен ("Хаас") +1,652.
14. Оскар Пиастри ("Макларен") +1,722.
15. Пьер Гасли ("Альпин") +1,869.
16. Эстебан Окон ("Альпин") +1,976.
17. Юки Цунода ("Альфа Таури") +2,147.
18. Гуаньюй Чжоу ("Альфа Ромео") +2,391.
19. Даниэль Риккардо ("Альфа Таури") +2,415.
20. Логан Сарджент ("Уильямс") +2,875.
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