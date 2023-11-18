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Формула-1. Леклерк выигрывает квалификацию Гран-при Лас-Вегаса
Результаты квалификации
Фото: F1
Сегодня, 18 ноября состоялись квалификационные заезды очередного этапа Формулы-1 сезона 2023 Гран-при Лас-Вегаса.
Победу по итогам квалификации праздновал пилот "Феррари" Шарль Леклерк, вторая позиция у его партнера по команде Карлоса Сайнса (+0,044), а ТОП-3 замкнул представитель "Ред-Булл" Макс Ферстаппен (+0,378).
Результаты квалификации:
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