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Формула-1. Леклерк выигрывает квалификацию Гран-при Лас-Вегаса

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Результаты квалификации

Формула-1. Леклерк выигрывает квалификацию Гран-при Лас-Вегаса

Фото: F1

UA-Футбол
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Сегодня, 18 ноября состоялись квалификационные заезды очередного этапа Формулы-1 сезона 2023 Гран-при Лас-Вегаса.

Победу по итогам квалификации праздновал пилот "Феррари" Шарль Леклерк, вторая позиция у его партнера по команде Карлоса Сайнса (+0,044), а ТОП-3 замкнул представитель "Ред-Булл" Макс Ферстаппен (+0,378).

Результаты квалификации:

Формула-1. Леклерк выигрывает квалификацию Гран-при Лас-Вегаса - изображение 1

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