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Формула-1. Ферстаппен побеждает в гонке Гран-при Лас-Вегаса

Автоспорт
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Результаты гонки

Формула-1. Ферстаппен побеждает в гонке Гран-при Лас-Вегаса

Фото: Getty Images

UA-Футбол
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Сегодня, 19 ноября состоялась гонка очередного этапа Формулы-1 сезона 2023 Гран-при Лас-Вегаса.

Победу в заезде праздновал представитель "Ред-Булл" Макс Ферстаппен, вторая позиция у пилота "Феррари" Шарля Леклерка (+2,070), а ТОП-3 замкнул еще один гонщик "Ред-Булл" Серхио Перес (+2,241).

Отметим, что уже в следующее воскресенье, 26 ноября, нас ожидает завершающий этап этого сезона - Гран-при Абу-Даби.

Результаты гонки:

Формула-1. Ферстаппен побеждает в гонке Гран-при Лас-Вегаса - изображение 1

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