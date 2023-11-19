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Формула-1. Ферстаппен побеждает в гонке Гран-при Лас-Вегаса
Результаты гонки
Фото: Getty Images
Сегодня, 19 ноября состоялась гонка очередного этапа Формулы-1 сезона 2023 Гран-при Лас-Вегаса.
Победу в заезде праздновал представитель "Ред-Булл" Макс Ферстаппен, вторая позиция у пилота "Феррари" Шарля Леклерка (+2,070), а ТОП-3 замкнул еще один гонщик "Ред-Булл" Серхио Перес (+2,241).
Отметим, что уже в следующее воскресенье, 26 ноября, нас ожидает завершающий этап этого сезона - Гран-при Абу-Даби.
Результаты гонки:
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