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Ферстаппен вошел в ТОП 3 по количеству побед в гонках Формулы-1

Автоспорт
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Историческое достижение

Ферстаппен вошел в ТОП 3 по количеству побед в гонках Формулы-1

Фото: Твиттер

UA-Футбол
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Пилот Формулы-1 команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен одержал победу в гонке Гран-при Лас-Вегаса. Благодаря этому триумфу гонщик вошел в тройку пилотов с наибольшим количеством побед на этапах Гран-при. Всего в активе голландца таковых 53.

Третью позицию рейтинга он разделяет с легендарным Себастьяном Феттелем. Первым идет Льюис Хэмилтон (103), а вторая позиция у Михаэля Шумахера (91).

1. Льюис Хэмилтон (Великобритания) – 103

2. Михаэль Шумахер (Германия) – 91

3-4. Себастьян Феттель (Германия) – 53

3-4. Макс Ферстаппен (Нидерланды) – 53

5. Ален Прост (Франция) – 51

6. Айртон Сенна (Бразилия) – 41

7. Фернандо Алонсо (Испания) – 32

8. Найджел Мэнселл (Великобритания) – 31

9. Джеки Стюарт (Шотландия) – 27

10-11. Джим Кларк (Великобритания) – 25

10-11. Ники Лауда (Австрия) – 25

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