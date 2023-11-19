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Ферстаппен вошел в ТОП 3 по количеству побед в гонках Формулы-1
Историческое достижение
Фото: Твиттер
Пилот Формулы-1 команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен одержал победу в гонке Гран-при Лас-Вегаса. Благодаря этому триумфу гонщик вошел в тройку пилотов с наибольшим количеством побед на этапах Гран-при. Всего в активе голландца таковых 53.
Третью позицию рейтинга он разделяет с легендарным Себастьяном Феттелем. Первым идет Льюис Хэмилтон (103), а вторая позиция у Михаэля Шумахера (91).
1. Льюис Хэмилтон (Великобритания) – 103
2. Михаэль Шумахер (Германия) – 91
3-4. Себастьян Феттель (Германия) – 53
3-4. Макс Ферстаппен (Нидерланды) – 53
5. Ален Прост (Франция) – 51
6. Айртон Сенна (Бразилия) – 41
7. Фернандо Алонсо (Испания) – 32
8. Найджел Мэнселл (Великобритания) – 31
9. Джеки Стюарт (Шотландия) – 27
10-11. Джим Кларк (Великобритания) – 25
10-11. Ники Лауда (Австрия) – 25
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