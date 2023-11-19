Ферстаппен вошел в ТОП 3 по количеству побед в гонках Формулы-1

Пилот Формулы-1 команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен одержал победу в гонке Гран-при Лас-Вегаса. Благодаря этому триумфу гонщик вошел в тройку пилотов с наибольшим количеством побед на этапах Гран-при. Всего в активе голландца таковых 53.

Третью позицию рейтинга он разделяет с легендарным Себастьяном Феттелем. Первым идет Льюис Хэмилтон (103), а вторая позиция у Михаэля Шумахера (91).

1. Льюис Хэмилтон (Великобритания) – 103

2. Михаэль Шумахер (Германия) – 91

3-4. Себастьян Феттель (Германия) – 53

3-4. Макс Ферстаппен (Нидерланды) – 53

5. Ален Прост (Франция) – 51

6. Айртон Сенна (Бразилия) – 41

7. Фернандо Алонсо (Испания) – 32

8. Найджел Мэнселл (Великобритания) – 31

9. Джеки Стюарт (Шотландия) – 27

10-11. Джим Кларк (Великобритания) – 25

10-11. Ники Лауда (Австрия) – 25