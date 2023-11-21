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Red Bull и Siemens Xcelerator показали прототип двигателя Ф-1, построенного по правилам 2026 года
Он выглядит идеально
Появилась первая фотография силовой установки Формулы-1, которая была разработана согласно техническому регламенту 2026 года. Снимок был представлен в рамках рассказа о сотрудничестве "Ред Булл" и Siemens Xcelerator.
Напомним, с 2026 года "Ред Булл" будет производить собственные двигатели. Австрийская команда будет одним из шести производителей силовых установок. Пятью другими будут "Альпин", "Ауди", "Феррари", "Хонда" и "Мерседес".
"Siemens Xcelerator – это цифровая основа нашего процесса проектирования, позволяющая одновременно разрабатывать сотни изменений дизайна в рамках недавно сформированной команды. Это гарантирует, что каждый дизайнер будет иметь представление о том, над чем работают его коллеги. Работа особенно сложна, поскольку у нас нет такой роскоши, как исторические данные. Каждый компонент, вплоть до гаек и болтов двигателя, приходится моделировать с нуля. Это означает, что качество проектирования и работа с Siemens Xcelerator являются решающими факторами успеха", — приводит слова технического директора моторного подразделения Red Bull Powertrains Бена Ходжкинсона пресс-служба Siemens.
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