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Хэмилтона в первой свободной практике Гран-при Абу-Даби заменит 21-летний талант Мерседеса
Льюис получит отдых
Фото: ESPN
Команда "Мерседес" объявила, что участник её молодёжной программы датчанин Фредерик Вести заменит семикратного чемпиона мира британца Льюиса Хэмилтона в первой свободной практике Гран-при Абу-Даби.
"Участие в первой свободной практике Абу-Даби – ещё один шаг в моей карьере. Первый опыт в официальной сессии уикенда Формулы-1 в Мексике стал большим моментом. Я многому научился, было здорово поддержать команду и поработать с Льюисом и Джорджем. Не могу дождаться продолжения на Яс Марине", — приводит слова Вести пресс-служба "Мерседеса".
Напомним, 21-летний Вести уже садился за руль W14, приняв участие в первой свободной практике Гран-при Мексики.
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