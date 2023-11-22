Шарль Леклер и Карлос Сайнс подписали новые контракты с Феррари

Пилоты "Феррари" Шарль Леклер и Карлос Сайнс продолжат выступать за итальянскую команду после 2024 года. Об этом информирует авторитетный итальянский журналист Лео Туррини.

Сообщается, что соглашение с пилотами уже заключено, и в скором времени о нём будет объявлено официально.

Перед заключительным этапом Формулы-1, Гран-при Абу-Даби, в активе Сайнса 200 очков. Он занимает четвёртое место в общем зачёте пилотов. На счету Леклера, занимающего седьмую позицию, 188 баллов. Чемпионом нынешнего сезона "Королевских гонок" досрочно стал пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен. Сейчас у него 549 очков.

Гран-при Абу-Даби пройдёт с 24 по 26 ноября.