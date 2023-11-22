Немецкий гонщик Мик Шумахер официально стал гонщиком "Альпин" в программе гиперкаров в WEC на сезон-2024.

Напомним, Шумахер покинул "Хаас", боевым пилотом которого являлся, после завершения сезона Формулы-1 2022 года. В американской команде его заменил соотечественник, Нико Хюлькенберг. В середине декабря прошлого года "Феррари" и Мик приняли обоюдное решение не продлевать сотрудничество, проработав вместе четыре года. Шумахер был частью академии гонщиков "Феррари".

Ранее Мик Шумахер высказывал своё желание вернуться в Формулу-1 и категорично отказался участвовать в Формуле-Е.