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Мик Шумахер официально стал гонщиком Альпин

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Он будет участвовать в программе гиперкаров в WEC

Мик Шумахер официально стал гонщиком Альпин

Новина українською
Новина українською

Немецкий гонщик Мик Шумахер официально стал гонщиком "Альпин" в программе гиперкаров в WEC на сезон-2024.

Напомним, Шумахер покинул "Хаас", боевым пилотом которого являлся, после завершения сезона Формулы-1 2022 года. В американской команде его заменил соотечественник, Нико Хюлькенберг. В середине декабря прошлого года "Феррари" и Мик приняли обоюдное решение не продлевать сотрудничество, проработав вместе четыре года. Шумахер был частью академии гонщиков "Феррари".

Ранее Мик Шумахер высказывал своё желание вернуться в Формулу-1 и категорично отказался участвовать в Формуле-Е.

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Мик Шумахер
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