  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Альфа Таури начнёт сотрудничество с тремя компаниями
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Альфа Таури начнёт сотрудничество с тремя компаниями

Автоспорт

Цвета команды изменятся

Альфа Таури начнёт сотрудничество с тремя компаниями

Новина українською
Новина українською

Команда Формулы-1 "Альфа Таури" в скором времени начнёт сотрудничество с компаниями Visa, Cash App и Tudor Watches. Основными цветами команды, скорее всего, станут синий и серебристый. Об этом сообщает Decalspotters со ссылкой на свои источники.

Недавно стало известно, что "Альфа Таури" в скором времени получит и новое название. Пока неизвестно, каким оно будет. Утверждается, что команда откажется от нынешнего названия модного бренда одежды, принадлежащего "Ред Булл". По слухам, новым именем может стать Racing Bulls.

Ожидается, что название станет известно в декабре, когда Международная автомобильная федерация (ФИА) опубликует список участников на новый сезон.

По теме
yellow-arrow
Мик Шумахер официально стал гонщиком Альпин
yellow-arrow
Шарль Леклер и Карлос Сайнс подписали новые контракты с Феррари
yellow-arrow
Хэмилтона в первой свободной практике Гран-при Абу-Даби заменит 21-летний талант Мерседеса
формула-1 Альфа Таури
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости