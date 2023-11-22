В Мерседесе выступили с заявлением о будущем Мика Шумахера

Немецкий гонщик Мик Шумахер останется резервистом немецкой команды Формулы-1 "Мерседес", пишет пресс-служба гоночного коллектива.

"Рады подтвердить, что Мик Шумахер сохранит свою роль резервного гонщика в команде на 2024 год. Мы с радостью отмечаем, что Мик продолжит вносить свой вклад в нашу команду после нового вызова в WEC в следующем сезоне", — говорится в сообщении "Мерседеса".

Напомним, Шумахер покинул "Хаас", боевым пилотом которого являлся, после завершения сезона Формулы-1 2022 года.