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В Мерседесе выступили с заявлением о будущем Мика Шумахера
Останется в команде
Немецкий гонщик Мик Шумахер останется резервистом немецкой команды Формулы-1 "Мерседес", пишет пресс-служба гоночного коллектива.
"Рады подтвердить, что Мик Шумахер сохранит свою роль резервного гонщика в команде на 2024 год. Мы с радостью отмечаем, что Мик продолжит вносить свой вклад в нашу команду после нового вызова в WEC в следующем сезоне", — говорится в сообщении "Мерседеса".
Напомним, Шумахер покинул "Хаас", боевым пилотом которого являлся, после завершения сезона Формулы-1 2022 года.
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