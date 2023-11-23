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Альфа Ромео покидает Формулу-1
Сотрудничество с Заубером продлилось 5 лет
Сотрудничество бренда "Альфа Ромео" и "Заубера" в Формуле-1, начавшееся в 2018 году, завершится на Гран-при Абу-Даби. Об этом информирует пресс-служба компании.
"Когда закрываешь такую важную главу в истории бренда, самое время подвести итоги. Для "Альфа Ромео" это приключение в Формуле-1 стало международной демонстрацией на самом высоком уровне, а также глубоким человеческим и спортивным опытом. По моему скромному мнению, окупаемость инвестиций от проделанной нами здесь работы была самой положительной за всю мою карьеру. Преимущества с точки зрения узнаваемости служат ориентиром для всей группы Stellaris. В ДНК "Альфа Ромео" заложена конкуренция, и она вернётся, чтобы порадовать своих поклонников, как только появятся подходящие условия", — сказал генеральный директор "Альфа Ромео" Жан-Филипп Импарато.
Напомним, ранее сообщалось, что "Альфа Ромео" может стать титульным спонсором "Хааса" с 2024 года.
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