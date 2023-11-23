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Отец Фьюри: Нганну, вероятно, дрался с худшей версией Тайсона
Оправдания продолжаются
Джон Фьюри, отец британского чемпиона WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри, высказался о недавнем поединке сына с франко-камерунским бойцом смешанных единоборств Фрэнсисом Нганну.
Напомним, что бой прошёл по правилам бокса и завершился победой Тайсона раздельным судейским решением.
"Нганну, вероятно, дрался с худшей версией Тайсона, которую я когда-либо видел. Причём как в физическом плане, так и в моральном. Даже в раздевалке его лицо было странного цвета. Я наблюдал за его спаррингом неделей ранее, и он меня не впечатлил. В течение недели у него были проблемы с лёгкими, я отмечал, как тяжело он дышал после раундов. У него была ужасная неделя, одна из худших в его карьере, но он всё равно сделал достаточно для победы", — приводит слова Джона Give me Sport.
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