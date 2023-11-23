  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. ФИА вызвала руководителей Мерседеса и Феррари после инцидента на Гран-при Лас-Вегаса
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ФИА вызвала руководителей Мерседеса и Феррари после инцидента на Гран-при Лас-Вегаса

Автоспорт

Они могут понести наказание

ФИА вызвала руководителей Мерседеса и Феррари после инцидента на Гран-при Лас-Вегаса

Новина українською

Руководители команд "Мерседес" и "Феррари" Тото Вольф и Фредерик Вассёр соответственно были вызваны на слушания ФИА по поводу своих высказываний во время пресс-конференций на Гран-при Лас-Вегаса.

Стюарды Гран-при Лас-Вегаса, получив отчёт от делегата ФИА по СМИ, касающийся использования определённых выражений на пресс-конференции ФИА в Лас-Вегасе в 2023 году, в связи с невозможностью проведения слушаний утром в воскресенье делегировали свои полномочия стюардам Гран-при Абу-Даби.

Цель слушаний — определить, имеет ли место нарушение статьи 12.2.1.f Международного спортивного кодекса ФИА, и если да, то какие действия должны быть предприняты в связи с этим.

По теме
yellow-arrow
Отец Фьюри: Нганну, вероятно, дрался с худшей версией Тайсона
yellow-arrow
Альфа Ромео покидает Формулу-1
yellow-arrow
В Мерседесе выступили с заявлением о будущем Мика Шумахера
Тото Вольфф Федерик Вассер
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости