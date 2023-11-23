ФИА вызвала руководителей Мерседеса и Феррари после инцидента на Гран-при Лас-Вегаса

Руководители команд "Мерседес" и "Феррари" Тото Вольф и Фредерик Вассёр соответственно были вызваны на слушания ФИА по поводу своих высказываний во время пресс-конференций на Гран-при Лас-Вегаса.

Стюарды Гран-при Лас-Вегаса, получив отчёт от делегата ФИА по СМИ, касающийся использования определённых выражений на пресс-конференции ФИА в Лас-Вегасе в 2023 году, в связи с невозможностью проведения слушаний утром в воскресенье делегировали свои полномочия стюардам Гран-при Абу-Даби.

Цель слушаний — определить, имеет ли место нарушение статьи 12.2.1.f Международного спортивного кодекса ФИА, и если да, то какие действия должны быть предприняты в связи с этим.