В ФИА вынесли решение по Вольфу и Вассёру

Ранее руководители "Мерседеса" и "Феррари" Тото Вольф и Фредерик Вассёр были вызваны к стюардам в связи с резкими высказываниями на пресс-конференции Гран-при Лас-Вегаса.

По итогу рассмотрения дела о нарушении статьи 12.2.1.f Международного спортивного кодекса ФИА стюарды установили, что боссы команд действительно нарушили упомянутую статью, и подчеркнули неприемлемость такого нарушения в связи со статусом обвиняемых.

В случае с Тото Вольфом стюарды установили, что использование тех выражений не может считаться типичным для руководителя команды.

По поводу руководителя "Феррари" также заявили, что его высказывания были необычными, и он был крайне разочарован инцидентом с Карлосом Сайнсом. По итогу рассмотрения дел обоим боссам было вынесено официальное предупреждение.