Карлос Сайнс разбил болид во второй свободной практике Гран-при Абу-Даби

Сегодня, 24 ноября, в рамках Гран-при Абу-Даби проходят свободные заезды очередного этапа Формулы-1.

Спустя 10 минут после начала сессии пилот "Феррари" Карлос Сайнс не справился с управлением и потерял машину на входе в третий поворот. Болид испанца развернуло на 360 градусов, после чего машина влетела в отбойник.

Пострадала левая сторона болида - повреждены передняя и задняя подвески.

По итогу инцидента был введён режим "красного флага", и сессия была остановлена.