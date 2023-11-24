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Леклер - самый быстрый во второй тренировке Гран-при Абу-Даби

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Ферстаппен - третий

Леклер - самый быстрый во второй тренировке Гран-при Абу-Даби

Фото: Eurosport

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На трассе "Яс Марина" в ОАЭ завершилась вторая свободная практика Гран-при Абу-Даби Формулы-1.

Лучший результат показал пилот "Феррари" Шарль Леклер.

Второе время установил гонщик "Макларена" Ландо Норрис, а третьим стал Макс Ферстаппен из "Ред Булл".

Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Вторая свободная практика:

1. Шарль Леклер ("Феррари") - 1.24,809.
2. Ландо Норрис ("Макларен") +0,043.
3. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0,173.
4. Валттери Боттас ("Альфа Ромео") +0,215.
5. Серхио Перес ("Ред Булл»") +0,303.
6. Джордж Расселл («"Мерседес»") +0,313.
7. Гуаньюй Чжоу ("Альфа Ромео") +0,414.
8. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +0,506.
9. Пьер Гасли ("Альпин") +0,512.
10. Оскар Пиастри ("Макларен") +0,552.
11. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") +0,588.
12. Даниэль Риккардо ("Альфа Таури") +0,658.
13. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +0,683.
14. Эстебан Окон ("Альпин") +0,757.
15. Юки Цунода ("Альфа Таури") +0,860.
16. Александер Албон ("Уильямс") +1,272.
17. Кевин Магнуссен ("Хаас") +1,604.
18. Логан Сарджент ("Уильямс") +1,850.
19. Карлос Сайнс ("Феррари") +1,898.
20. Нико Хюлькенберг ("Хаас") +2,338.

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