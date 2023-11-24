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Макларен продлил контракт с Мерседесом на поставку моторов до 2030 года
Стороны продлили соглашение
Фото: Sky Sports
Британская команда Формулы-1 "Макларен" продолжит пользоваться моторами немецкого гоночного коллектива "Мерседес". Стороны продлили соглашение как минимум до конца 2030 года.
Британская команда стала первым клиентом "Мерседеса" в рамках нового моторного регламента 2026 года.
"Мерседес" был блестящим и надёжным партнёром нашей команды. Это продление означает уверенность наших акционеров и команды в целом в силовых агрегатах и в том направлении, в котором мы движемся вместе с ними в грядущую новую эру. Мы с нетерпением ждём предстоящего успеха, поскольку продолжаем наш путь к стабильной борьбе в первых рядах", - сказал генеральный директор "Макларена" Зак Браун.
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