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Сайнс: Это была серьезная авария, но я в норме
Пилот "Феррари" - о своей аварии на практике Гран-при Абу-Даби
Испанский пилот "Феррари" Карлос Сайнс подробно рассказал об аварии, произошедшей во второй свободной практике Гран-при Абу-Даби.
"Чувствую себя хорошо. Это была довольно серьёзная авария, но, в конце концов, со столь безопасными болидами можно избежать серьёзных последствий удара. Очевидно, что мне немного больно, но беспокоиться не о чем. Мы определённо кое-что поменяли между первой и второй практикой, что могло повлиять на аварию, но я не собираюсь вдаваться в подробности.
К сожалению, я просто не мог справиться с болидом. Это поразило меня, и это был один из тех моментов, когда ты чувствуешь себя пассажиром и надеешься, что можешь сделать что-то другое.
По неведомой причине эта трасса изменилась - появилось две неровности. Одна на выходе из второго поворота и ещё одна на входе в третий поворот, что действует критически на болид нового поколения. Должно быть, я попал под определённый угол, когда наехал на эту неровность и стал пассажиром в болиде", - приводит слова Сайнса Racingnews365.
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