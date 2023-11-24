  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Сайнс: Это была серьезная авария, но я в норме
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сайнс: Это была серьезная авария, но я в норме

Автоспорт

Пилот "Феррари" - о своей аварии на практике Гран-при Абу-Даби

Сайнс: Это была серьезная авария, но я в норме

Новина українською

Испанский пилот "Феррари" Карлос Сайнс подробно рассказал об аварии, произошедшей во второй свободной практике Гран-при Абу-Даби.

"Чувствую себя хорошо. Это была довольно серьёзная авария, но, в конце концов, со столь безопасными болидами можно избежать серьёзных последствий удара. Очевидно, что мне немного больно, но беспокоиться не о чем. Мы определённо кое-что поменяли между первой и второй практикой, что могло повлиять на аварию, но я не собираюсь вдаваться в подробности.

К сожалению, я просто не мог справиться с болидом. Это поразило меня, и это был один из тех моментов, когда ты чувствуешь себя пассажиром и надеешься, что можешь сделать что-то другое.

По неведомой причине эта трасса изменилась - появилось две неровности. Одна на выходе из второго поворота и ещё одна на входе в третий поворот, что действует критически на болид нового поколения. Должно быть, я попал под определённый угол, когда наехал на эту неровность и стал пассажиром в болиде", - приводит слова Сайнса Racingnews365.

По теме
yellow-arrow
В Астон Мартин ответили на вопрос о продлении контракта с Алонсо на 2025 год
yellow-arrow
Макларен продлил контракт с Мерседесом на поставку моторов до 2030 года
yellow-arrow
Леклер - самый быстрый во второй тренировке Гран-при Абу-Даби
формула-1 Карлос Сайнс Ferrari
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости