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Командам Формулы-1 запретили работать над над болидами сезона-2026
Роботу над ними можна буде розпочати в 2025 році
фото - F1
Накануне изменения технического регламента в сезоне-2026 в Формуле-1 подготовили нормативные акты, которые установят правила разработки обновлённых болидов. В течение Гран-при Абу-Даби Международная автомобильная федерация (ФИА) провела совещание, на котором был принят ряд правил, в том числе касательно разработки болидов на сезон-2026.
"Комиссия согласовала, что никакая работа по разработке болидов на 2026 год не может быть предпринята до начала 2025 года", — сообщается на официальном сайте ФИА.
Напомним, последнее глобальное изменение технического регламента было запланировано на 2021 год, однако в связи с пандемией коронавируса оно было отложено на 2022 год.
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