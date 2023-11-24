Командам Формулы-1 запретили работать над над болидами сезона-2026

Накануне изменения технического регламента в сезоне-2026 в Формуле-1 подготовили нормативные акты, которые установят правила разработки обновлённых болидов. В течение Гран-при Абу-Даби Международная автомобильная федерация (ФИА) провела совещание, на котором был принят ряд правил, в том числе касательно разработки болидов на сезон-2026.

"Комиссия согласовала, что никакая работа по разработке болидов на 2026 год не может быть предпринята до начала 2025 года", — сообщается на официальном сайте ФИА.

Напомним, последнее глобальное изменение технического регламента было запланировано на 2021 год, однако в связи с пандемией коронавируса оно было отложено на 2022 год.