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Хирн: Джошуа получал контракт от Уайлдера

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Но бой так и не удалось организовать

Хирн: Джошуа получал контракт от Уайлдера

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Промоутер Эдди Хирн рассказал, что Энтони Джошуа получал письмо от команды Деонтея Уайлдера, в котором назван был гонорар британца за бой.

"Честно говоря, это было около трёх-четырёх лет назад. Никто не приходил к нам с предложением — мы получили электронное письмо. Мы с Деонтеем друзья, так что я не хотел ничего усложнять. Но мы получили электронное письмо, в котором говорилось, что нам дадут $ 50 млн за бой. Оно было отправлено Энтони Джошуа напрямую — он очень удивился.

Я попросил отправить мне контакт. Мне ответили: "Нет, вам нужно согласовать условия, прежде чем мы отправим контракт". Я сказал, что обычно не соглашаюсь с условиями до отправки контракта, ведь на тот момент я не знал, как он будет выглядеть. Я не собираюсь ставить себя в положение, когда я соглашаюсь с условиями, а потом читаю контракт, понимаю, что он бредовый и его нельзя подписывать. Однако контракт мне так и не прислали", — сказал Хирн в интервью Daily Mail.

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