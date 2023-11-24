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Карл Фроч сделал прогноз на бой Уайлдер - Паркер

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Карл Фроч сделал прогноз на бой Уайлдер - Паркер

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Многократный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг), а ныне комментатор Карл Фроч поделился мнением о бое экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе Деонтея Уайлдера и Джозефа Паркера.

"Думаю, Уайлдер сделает своё дело против Джозефа Паркера. Джозеф Паркер всегда был способным бойцом. Он проиграл Диллиану Уайту, провёл несколько близких боёв. Очевидно, что Энтони Джошуа переиграл его. Ожидаю, что Деонтей Уайлдер, вероятно, стильно победит Паркера — нокаутирует его", — сказал Фроч в видео на своём YouTube-канале.

Бой между Уайлдером и Паркером назначен на 23 декабря. Поединок состоится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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